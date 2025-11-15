Acuerdo con EE.UU.: aplican un esquema gradual y Milei quiere reunirse con Trump

El Gobierno dijo que todavía quedan pasos técnicos por resolver. La prioridad es cerrar una fecha para el viaje del Presidente.

Hoy 22:27

El Gobierno reconoce que el acuerdo comercial con los Estados Unidos se implementará por partes y pide una reunión con Donald Trump para concretar la firma del documento. El Ejecutivo quiere que Javier Milei viaje en el corto plazo a Washington, pero advierte que no hay una fecha definida.

“Lo que queremos es que lo firmen los presidentes”, expresan en Nación. En la Casa Rosada admiten que faltan “rondas técnicas” y negociaciones para avanzar con la instrumentación de los capítulos que contiene el anuncio que formalizó este jueves la Casa Blanca en su página web.

Lo mismo aplica para la puesta en marcha de las condiciones ajenas a la baja de aranceles que abarca lo acordado entre Cancillería -que coordina Pablo Quirno- junto con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el representante de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer.

“Hay algunos de los puntos que se van a ir dialogando en el mediano plazo”, manifiestan en el oficialismo. En Balcarce 50 no descartan que la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a la Argentina clarifique las prioridades de ambas partes sobre la articulación de los términos, aunque no hay una fecha concreta.

En el Gobierno admiten que “los tiempos los maneja la Casa Blanca” y que están a la espera de contactos oficiales sobre las modalidades de la implementación del acuerdo. En Nación aseguran que los detalles técnicos ya estaban cerrados antes de que renunciara Gerardo Werthein al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acuerdo establece que Argentina brindará acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos motorizados junto con productos agrícolas. La administración norteamericana eliminará los aranceles en productos naturales no obtenibles en su territorio y en artículos no patentados que se usan en aplicaciones farmacéuticas.

Dispone además que la Argentina elimine barreras no arancelarias, como formalidades consulares para exportaciones de EE.UU. y el impuesto estadístico para bienes estadounidenses. Lo mismo aplica para la facilitación de que productos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas técnicas o certificaciones internacionales ingresen al mercado argentino sin controles adicionales de conformidad.

Por el momento, la Casa Rosada no definió cómo avanzar con el cumplimiento del refuerzo de la propiedad intelectual que remarca el comunicado de los Estados Unidos y advierte que “faltan cerrar algunos puntos” para la implementación de la prohibición de importaciones de productos de países con trabajo forzado.