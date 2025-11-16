Ingresar
Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta

El choque ocurrió entre Averias y Bandera. Una Toyota Hilux chocó de frente a la moto, dejando sin vida a Diego Barros y Rodrigo Roldán. Policía y peritos realizaron las primeras pericias en el lugar.

Hoy 01:45

Un fatal accidente de tránsito se produjo en las últimas horas del sábado en la Ruta 21, entre Averias y la ciudad de Bandera, donde una camioneta Toyota Hilux, conducida por Mariano Daniel Foglia de 25 años, colisionó de frente a un motovehículo.

El conductor de la camioneta, acompañado por  Nazareno Luis Foglia de 78, ambos domiciliados en el barrio La Plata de Bandera, manifestó que circulaba de oeste a este cuando el motovehículo lo enfrentó, provocando el impacto.

Tras el choque, el conductor de la camioneta detuvo su marcha en la banquina y encontró un cuerpo masculino sobre la camioneta. Al acercarse, se dio cuenta de que había otro motociclista más adelante, en la banquina, junto a la moto Motomel Skua.

Los motociclistas involucrados fueron identificados como Diego Nemesio Barros de 48 años y Rodrigo Roldán, ambos de Bandera.

Trabajo en el lugar personal de salud de Bandera quienes constatan que los dos motociclistas se encontraban sin signos vitales.

Personal de la Comisaría 21 y Criminalística de Añatuya trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes.

