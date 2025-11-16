Independiente BBC cayó ante Jujuy Básquet y sigue sin poder ganar en la Liga Argentina

El elenco santiagueño perdió por 103-99 en el estadio “Israel Parnás”.

Independiente no pudo cortar su mala racha y acumuló su cuarta derrota consecutiva en la presente edición de La Liga Argentina, al caer por 103-99 ante Jujuy Básquet en un duelo intenso y cambiante. A pesar de la derrota, Cristian Amicucci fue figura con 25 puntos, pero no alcanzó para frenar a un rival que tuvo a Thiago Roca como máximo anotador, con 27 puntos y un notable 7/11 en triples.

El partido comenzó cuesta arriba para el local. Jujuy impuso el ritmo desde el arranque, corrió la cancha y castigó desde el perímetro para sacar un rápido 7-16, lo que obligó al técnico Eric Rovner a pedir minuto. Roca marcó el camino con 10 puntos en el primer tramo y los norteños cerraron el cuarto arriba por 20-31.

En el segundo parcial llegó la reacción santiagueña. Independiente mostró su mejor producción de la noche, con una defensa sólida, control del rebote y ataques rápidos que le permitieron ganar el cuarto 38-18. Con Campos y Kalalo como goleadores, el local logró dar vuelta la historia y se fue al descanso largo arriba 58-49, aprovechando las pérdidas de Jujuy y la caída de su eficacia desde tres puntos.

Sin embargo, Jujuy volvió con otro ritmo del entretiempo. En apenas 2:30, la visita metió un 11-2 para igualar el marcador en 60. Con Ibarra y Roca como figuras, el trámite se volvió palo a palo. Hacia el cierre del tercer cuarto, los jujeños hicieron pesar su juego interno con Roveres y Grytsak, y se escaparon 71-81.

Independiente salió con furia en el último capítulo. Con Zarco y Ledesma acertando desde el perímetro, metió un parcial de 9-0 en menos de dos minutos y volvió a ponerse a tiro. El cierre fue parejo, pero la visita encontró mayor efectividad en un contexto de desgaste físico. Dos triples claves de Roca y Stehli inclinaron el partido para Jujuy, que llegó a tomar una ventaja de 98-89 a falta de 2:28. Pese al intento final con el ingreso de Kalalo, Independiente volvió a fallar en los momentos decisivos y terminó cayendo 103-99.

El conjunto santiagueño aún no logró sumar su primera victoria en la competencia y buscará recuperarse en la próxima presentación para salir del fondo de la tabla.