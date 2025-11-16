Independiente BBC va por su primera alegría en la Liga Argentina ante Jujuy Básquet

El equipo santiagueño busca cortar la racha negativa este domingo, en un cruce entre dos elencos que aún no ganaron en la temporada. El duelo arranca a las 21.

Hoy 06:15

Independiente quiere cambiar la cara y lo intentará en casa cuando reciba este domingo a Jujuy Básquet desde las 21, en el partido reprogramado tras el inconveniente sanitario que afectó días atrás al elenco visitante. Será un choque clave para ambos, que todavía no conocen la victoria en la presente edición de la Liga Argentina.

El conjunto santiagueño llega con tres derrotas consecutivas, incluida la caída del domingo 9 ante Rivadavia por 90-72. A pesar de un buen pasaje en el tercer cuarto que ilusionó a los hinchas, el equipo de Rovner fue superado en la mayor parte del juego. La principal preocupación pasa por el costado defensivo: Inde está recibiendo un promedio de 84,7 puntos, un número que deberá ajustar si quiere empezar a despejar dudas en este arranque irregular.

En frente estará Jujuy Básquet, que apenas disputó un partido en el torneo y lo perdió en la última bola ante Estudiantes de Tucumán por 73-70. Los dirigidos por Guillermo Tasso se caracterizan por una rotación amplia y ofensivas rápidas: en su debut tuvieron cuatro jugadores en doble dígito y lanzaron 45 triples, un dato que marca su identidad ofensiva. Roveres, Conti e Ibarra serán las piezas a seguir de un equipo que no da referencias fijas y acelera cada posesión.

El encuentro comenzará a las 21 horas en el Estadio Israel Parnás. Las entradas en boletería costarán $10.000 las plateas y $8.000 las populares. A través de Básquet ID, los valores serán de $8.000 para plateas y $6.000 para populares. Independiente necesita hacerse fuerte en casa y sabe que este puede ser el punto de partida para cambiar su rumbo en la competencia.