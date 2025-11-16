Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 21º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente BBC busca su primera alegría en la Liga Argentina ante Jujuy Básquet

El equipo santiagueño busca cortar la racha negativa este domingo, en un cruce entre dos elencos que aún no ganaron en la temporada. El duelo arranca a las 21.

Hoy 20:47

Independiente quiere cambiar la cara y lo intentará en casa cuando reciba este domingo a Jujuy Básquet desde las 21, en el partido reprogramado tras el inconveniente sanitario que afectó días atrás al elenco visitante. Será un choque clave para ambos, que todavía no conocen la victoria en la presente edición de la Liga Argentina.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

 
TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  2. 2. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  3. 3. River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026
  4. 4. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT