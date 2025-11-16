En vivo: Independiente BBC busca su primera alegría en la Liga Argentina ante Jujuy Básquet

El equipo santiagueño busca cortar la racha negativa este domingo, en un cruce entre dos elencos que aún no ganaron en la temporada. El duelo arranca a las 21.
Independiente quiere cambiar la cara y lo intentará en casa cuando reciba este domingo a Jujuy Básquet desde las 21, en el partido reprogramado tras el inconveniente sanitario que afectó días atrás al elenco visitante. Será un choque clave para ambos, que todavía no conocen la victoria en la presente edición de la Liga Argentina.
