Piloto de Fórmula 3 de Argentina sufrió un escalofriante accidente en la última vuelta

El coche de Gianfranco Barbara perdió el control y salió despedido por el aire en la última vuelta. El corredor fue trasladado al hospital y está fuera de peligro.

Hoy 07:38

La tensión se apoderó del autódromo de Toay, en La Pampa, cuando un violento accidente interrumpió la definición de la Fórmula 3 Metropolitana. En la penúltima vuelta, Gianfranco Barbara protagonizó un vuelco espectacular que obligó a suspender la competencia y generó preocupación inmediata por su estado de salud. La rápida intervención médica y el parte oficial aportaron tranquilidad a la comunidad del automovilismo.

El incidente se produjo en la vuelta 11 de las 12 correspondientes a la competencia, cuando cuatro vehículos disputaban posiciones al final de la recta principal. Barbara perdió levemente la línea y rozó la rueda delantera de Sebastián Caram, quien había logrado una remontada notable tras partir desde la 13ª posición por el sistema de grilla invertida. El contacto desestabilizó a ambos: Caram salió despedido hacia el pasto, mientras que el monoplaza de Barbara volcó, se trabó con el asfalto y terminó dando varios tumbos en el aire.

La gravedad del choque motivó la inmediata aparición de la bandera roja, que detuvo toda la actividad en pista. Los asistentes y el público permanecieron atentos a las novedades sobre el piloto accidentado. Las imágenes de la transmisión del evento, a cargo de la TV Pública, mostraron una toma aérea de Barbara, con cuello ortopédico y siendo introducido en una ambulancia.

De inmediato, llevaron tranquilidad e informaron que Rodolfo Balinotti, jefe médico de la ACTC, fue el encargado de hacer la primera evaluación a Barbara y de comunicar que el corredor se encontraba en buen estado tras el diagnóstico inicial.

En diálogo con los medios presentes, Balinotti afirmó: “Está lúcido, compensado y hablando con nosotros; lo vamos a llevar a hacer estudios por imágenes de cráneo y tórax, pero está todo bien aparentemente. No tiene ningún tipo de lesión ósea, simplemente controlar por la desaceleración y lo que pasa por dentro. No tiene nada serio, ahora, en este momento... Estamos a diez minutos del accidente, esperemos un poquito para los estudios que faltan. No le encontramos nada por ahora”. Incluso, se pudo observar al piloto levantar el pulgar cuando era trasladado en camilla.

Luego, Enzo Pieraligi, miembro del equipo de Barbara y encargado de la comunicación con el corredor, reveló detalles de lo que se vivió en boxes: “Mucho susto, porque veo la maniobra, veo un palo tremendo al final de la recta, muy, muy fuerte, y no me contestaba. Cuando le hablo, me cansé de hablarle. La desesperación... hasta que dijeron los médicos que estaba bien. Recién lo vimos a Gianfranco, está en buenas condiciones. Mandarle tranquilidad a la familia. Respirando, pero sigo temblando”.

Más tarde, en la transmisión informaron: “Con respecto a Gianfranco Barbara, será trasladado a un centro asistencial de Santa Rosa, aquí en la provincia de La Pampa, para hacerle los estudios de rigor. está lúcido, está compensado, está charlando con los médicos, pero para los estudios de rigor va a un nosocomio en Santa Rosa, La Pampa”.

Esas palabras siguieron la misma tónica con la que AA Racing Team, el equipo de Barbara, comunicó el estado de su piloto. “Nos toca llevar tranquilidad a la familia, a los amigos y a quienes nos apoyan, sobre el estado de salud de nuestro piloto Gianfranco Barbara”, comenzó el informe que posteó la escudería en su cuenta de Instagram.

“Un golpe muy fuerte se dio durante la primera competencia de la Fórmula 3 Metropolitana. Este nos tuvo como protagonistas y nos toca agradecer a la categoría por la seguridad de sus autos, a todo el personal médico y de trabajo en pista, y a quienes nos brindan constantemente su cariño en cada box del país o por este medio”, continuó.

“Gianfranco está siendo atendido para realizar los chequeos médicos correspondientes en estos momentos, pero dio muestras (incluso a cámara) de su buen estado general tras el fuerte golpe sufrido en esta final sabatina, llevando tranquilidad a los suyos”, concluyó.

En cuanto a la competencia, la organización determinó que las posiciones finales se definieran según el orden de la vuelta anterior al accidente. De este modo, Sebastián Caram fue declarado ganador, coronando un fin de semana destacado y con la expectativa de consolidar su actuación en la carrera del domingo, programada para las 11:25 y con transmisión de TV Pública. Aún así, esa fue la última actividad de la jornada del sábado, ya que, pasadas las 16, se desató una fuerte lluvia que obligó a la suspensión de las otras categorías.