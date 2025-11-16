Emotiva colación del ISTBB: nuevos docentes celebraron su graduación en Frías

El Instituto Teresa B. de Barbieri despidió a sus egresados de los profesorados de Nivel Inicial y Primario en una ceremonia cargada de emoción, reconocimiento académico y mensajes inspiradores para quienes comienzan su camino profesional.

Hoy 08:30

El Nivel Superior del Instituto Teresa B. de Barbieri (ISTBB) vivió una jornada de profunda emoción durante el acto de colación de las carreras de Profesorado en Nivel Inicial y en Educación Primaria. La celebración reunió a autoridades, docentes, estudiantes y familias en un clima de orgullo por los nuevos profesionales que culminaron su formación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia fue encabezada por referentes institucionales que acompañaron de cerca el trayecto académico de los egresados. Estuvieron presentes la representante legal del Instituto, Prof. Marianela Senki; la referente de la entidad propietaria, Saira Teresa Barbieri de Senki; la representante de la escuela asociada N°750 Dr. Eliseo Fringes, Prof. Paula Soto; y la vicedirectora del Nivel Primario del ISTBB, Prof. Patricia Nieva. También participaron invitados especiales, entre ellos la Prof. Graciela Valdez, figura clave en la formación de nuevos educadores.

En su discurso, la rectora del Nivel Superior, Lic. Adriana Gallardo, dedicó palabras de aliento a los egresados, resaltando tanto los momentos de calma como los desafíos que marcaron el proceso formativo. Les deseó que puedan “descubrir nuevos mares” y avanzar con valentía hacia los sueños que comienzan a proyectar.

El acto incluyó además mensajes que reforzaron la vocación y el compromiso de los nuevos docentes. La Prof. Andrea Romera destacó la importancia del trayecto recorrido e invitó a los flamantes profesores a construir con convicción su propio camino.

Por su parte, la Prof. Selena Tapia, en representación de los egresados, expresó que la docencia es una profesión que “transforma vidas” y que este acto no marca un cierre, sino el inicio de una nueva etapa cargada de desafíos.

Con aplausos, abrazos y emoción compartida, el ISTBB celebró la llegada de una nueva generación de docentes, reafirmando su papel en la jerarquización del nivel de formación y en el fortalecimiento de la educación en la región.