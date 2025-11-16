La madre de Cecilia Strzyzowski habló tras la condena al clan Sena: “Voy a poder dormir tranquila”

Gloria Romero expresó alivio y gratitud luego del veredicto que declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros tres acusados.

Hoy 08:50

Luego de que el Tribunal diera a conocer las condenas contra los seis responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero rompió el silencio y describió las últimas horas como un momento de alivio tan esperado como doloroso. Para la mamá de la joven, el fallo permite cerrar una etapa marcada por el temor, la angustia y más de dos años de búsqueda de justicia.

Romero destacó que, con la sentencia firme, la familia siente que puede comenzar a vivir sin la sombra de las amenazas. “Ahora sabemos que no van a poder hacerle daño a Ángela”, dijo en referencia a la hermana de Cecilia. Conmovida, agregó que las lágrimas que derramó al escuchar el veredicto fueron “de alegría y tranquilidad”, aunque recordó con pesar que su hija “tendría que estar acá, preparando la torta” en lugar de ser protagonista de un caso de conmoción nacional.

El fallo llegó después de un proceso extenuante que golpeó su salud física y anímica. Romero contó que el estrés acumulado desde que Cecilia desapareció la dejó “devastada”, y que la espera hasta el juicio fue un desgaste constante. La joven de 28 años fue vista por última vez en junio de 2023, cuando ingresó a la casa de los padres de su esposo, César Sena, en Resistencia. Las cámaras de seguridad registraron su entrada, pero nunca su salida; horas después, la investigación determinó el traslado de su cuerpo dentro de una bolsa negra.

En sus declaraciones, Romero agradeció a los fiscales, magistrados y personal judicial que acompañó la causa, así como a familiares, amigos, compañeros de militancia de Cecilia y medios de comunicación que mantuvieron el tema en agenda. “Esto se lo debo a toda la Argentina, no solo al Chaco”, remarcó, asegurando que el apoyo social fue clave para sostenerse.

La mujer también confesó que aprender a vivir sin su hija implicó hacerse preguntas que todavía no encuentran respuesta. Dijo haber atravesado largas noches cuestionando por qué Cecilia fue víctima de un crimen tan brutal y lamentó que la ciudad de Resistencia quedó para ella marcada como “la tumba” de su hija, por lo que no imagina volver a residir allí.

En un mensaje final, reiteró su agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso y pidió comprensión por su estado emocional. Desde sus redes sociales, afirmó: “Me tiembla el cuerpo, estoy aliviada, muy emocionada. Cuando mejore un poco mi salud voy a hablar con los medios”.