Atacó a su tío con un palo con clavos tras descubrir que tenía una relación con su novia

El hombre, detenido en Cochagual, golpeó brutalmente a su familiar luego de que tanto su pareja como el propio tío reconocieran la infidelidad. La víctima permanece internada en estado crítico.

Hoy 08:42

Un violento episodio conmocionó a la localidad sanjuanina de Cochagual, en el departamento de Sarmiento, durante la madrugada del sábado. Un hombre atacó de manera salvaje a su tío después de que su novia y el propio familiar le admitieran que mantenían una relación paralela.

Todo ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando una discusión entre el agresor y su pareja derivó en la confesión de la mujer. Minutos después, según publicó Diario de Cuyo, el tío del hombre también confirmó la infidelidad.

La reacción del agresor fue inmediata y extremadamente violenta. Tras increpar a su familiar, tomó un palo equipado con clavos y comenzó a golpearlo de manera reiterada, hasta dejarlo agonizando. Luego se retiró de la vivienda donde había ocurrido la agresión.

La joven llamó al servicio de emergencias, que trasladó al herido al Hospital Rawson. Allí fue diagnosticado con fractura de mandíbula, hundimiento de cráneo y múltiples lesiones de gravedad, que lo mantienen internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

El agresor —cuyo nombre no trascendió— fue detenido en el lugar. Si bien habría sido aprehendido en flagrancia, por la gravedad del hecho la causa no quedará en ese fuero y será derivada a otra área judicial.

El caso continúa bajo investigación y el atacante permanece a disposición de la Justicia.