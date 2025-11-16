Entró a la casa de su abuela y se encontró con una escena insólita: le estaba “curando el empacho” al caniche

Una escena cotidiana, cargada de tradición y ternura, que encontró en las redes sociales un rincón para emocionar y sacar sonrisas a miles de usuarios.

Lo que iba a ser una visita más terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de TikTok. Un joven argentino, identificado en la plataforma como @francopardo246, entró a la casa de su abuela y quedó paralizado al ver lo que estaba ocurriendo en el living: la mujer estaba curando el empacho, pero no a una persona, sino al perro caniche de la familia.

En las imágenes se ve a otra mujer sosteniendo al animal sobre sus piernas mientras la abuela realiza el tradicional ritual que, en muchos hogares, se transmite de generación en generación. Lejos de alterarse, el perro se mantiene quieto, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando.

La sorpresa de Franco fue inmediata. “Esto ya es una banda”, exclamó entre risas al ingresar, una reacción que terminó de darle al video el toque humorístico que lo convirtió en viral.

En pocas horas, la publicación superó los dos millones de reproducciones y sumó más de 283 mil “me gusta”, impulsada por usuarios que celebraron la mezcla entre costumbres argentinas, humor y el protagonismo de las mascotas.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Pensar que los perritos antes comían pasto para el estómago”, “La cara del perrito”, “Mi marido también le cura el empacho a nuestras perritas”, “La nueva generación de nietos”, “¿Y cómo está el paciente?” y “Amigo, me trajo muchos recuerdos, mi abuela hacía lo mismo”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Una escena cotidiana, cargada de tradición y ternura, que encontró en las redes sociales un rincón para emocionar y sacar sonrisas a miles de usuarios.