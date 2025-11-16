Tras la denuncia de su hija Juana, Marcelo Tinelli compartió fotos inéditas y pidió perdón a Cande y Mica

El conductor se mantiene lejos de los medios, pero activo en redes. Publicó imágenes familiares del pasado y les dejó un mensaje especial a sus hijos.

Hoy 09:14

Marcelo Tinelli atraviesa días sensibles después de que su hija Juana denunciara haber recibido amenazas, un episodio que volvió a exponer tensiones y distancias dentro del clan familiar. Mientras decidió retirarse por un tiempo de la vida pública para acompañar a los suyos, el conductor continúa utilizando sus redes sociales como un espacio de cercanía y desahogo.

En las últimas horas, Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías inéditas junto a sus hijos, algunas de ellas de la infancia y adolescencia de Candelaria y Micaela, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Con humor y nostalgia, acompañó esas postales con un mensaje dirigido especialmente a sus hijas mayores: “No me maten”, escribió, consciente de que las imágenes podían generarles pudor.

Además de las fotos retro, el conductor publicó historias dedicadas a Juana, Francisco y Lorenzo, en las que expresó su amor y el deseo de mantenerse cerca de ellos en este momento complejo para la familia.

Tinelli había tomado recientemente la decisión de bajar su exposición mediática, en un intento por resguardar a su entorno tras la denuncia presentada por Juana. Sin embargo, sus redes continúan siendo el único canal donde se muestra activo y donde elige compartir fragmentos íntimos de una etapa que, según él mismo dejó entrever, está marcada por la unión familiar pese a las tensiones internas.