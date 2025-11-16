Asesinaron a un adolescente de 17 años en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos personas en moto emboscaron a la víctima cuando caminaba por barrio Hospitales. Recibió múltiples disparos y murió minutos después en el Hospital Italiano.

Hoy 09:17

Un adolescente de 17 años fue asesinado en la tarde de este sábado en la zona sur de Rosario, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a sacudir al departamento. El ataque ocurrió cerca de las 18, en inmediaciones de Gaboto al 1500, en barrio Hospitales, mientras la víctima —identificada como Alberto Ch.— caminaba por la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los primeros datos, dos personas en una moto blanca y negra se acercaron al joven y abrieron fuego sin mediar palabra. Tras recibir varios impactos de arma de fuego, vecinos de la cuadra lo trasladaron de urgencia al Hospital Italiano, ubicado a pocos metros del lugar. Allí ingresó con heridas en el tórax, muslo y abdomen, pero los médicos no pudieron salvarlo: murió a los pocos minutos.

En la escena del ataque, personal policial secuestró al menos siete vainas servidas, lo que confirma la intensidad del ataque.

Con este hecho, ya son cinco los homicidios registrados en noviembre y se eleva a 98 el número de crímenes en lo que va del año en el departamento Rosario, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de la región.