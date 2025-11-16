Fabiola Yañez rompió el silencio en la mesa de Mirtha y reveló nuevos detalles del episodio del ojo morado

La ex primera dama dio su testimonio más directo hasta ahora sobre la violencia que vivió con Alberto Fernández.

Hoy 09:34

Fabiola Yañez volvió a hablar públicamente de la violencia que, según denunció, ejerció Alberto Fernández durante los últimos meses de su relación. Lo hizo en La Noche de Mirtha, donde ofreció la descripción más detallada hasta el momento del episodio que se hizo público cuando trascendió una fotografía suya con un ojo morado.

“Sí existió, y delante del médico de la Unidad Presidencial y de otro médico que vinieron a verme para saber por qué tenía el ojo así”, aseguró Yañez, al relatar cómo reaccionaron los profesionales al verla lesionada. Según explicó, el golpe se produjo en medio de una discusión: “Fue después de una discusión en la cama. Fue como un movimiento de brazo hacia mí. Me dolió tanto que dije: ‘¿Qué me hiciste?’”.

La ex primera dama contó que la zona comenzó a inflamarse de inmediato y que ella misma intentó tratarse la lesión mientras el expresidente “estaba ahí, como si no hubiera pasado nada”. También afirmó que, al ser consultado por los médicos, Fernández sostuvo que se había tratado de “un golpe involuntario”.

Yañez expresó que este tipo de situaciones se habían vuelto recurrentes en el final de la relación. Y reveló otro aspecto que hasta ahora no había relatado en televisión: aseguró que no podía salir libremente de la Quinta de Olivos. “Por supuesto que no me dejaban irme. Me fui a la casa de huéspedes”, dijo.

Consultada por Mirtha Legrand sobre por qué decidió hablar recién ahora, Yañez respondió que cada mujer “tiene sus tiempos y su forma”, y enfatizó que “no es fácil preguntarle a una mujer que ha sido golpeada, humillada”.

Sobre la causa judicial que inició contra el expresidente, la ex primera dama fue contundente: “Nadie lo defiende poniendo la cara. Pero por otro lado, el señor consigue favores”. Aseguró además que no siente miedo: “Ya me manipularon de la manera que me tenían que manipular. Me manipuló quien detentó el poder máximo en un país”.

Yañez también reveló que nunca habló con Cristina Fernández de Kirchner sobre lo ocurrido. “Ella tampoco tuvo mucha relación conmigo ni empatía”, señaló ante la pregunta de Mirtha.