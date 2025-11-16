Norma Fuentes recorrió las muestras en la Casa Argañaraz Alcorta en la nueva edición de la noche de los museos

Durante la visita, la Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gabinete, Daniel Kobylañski, y por el director de Cultura, Francisco Avendaño.

Hoy 10:28

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la nueva edición de la Noche de los Museos, al recorrer las muestras artísticas y las puestas en escena en la Casa Argañaraz Alcorta, espacio que formó parte de la propuesta organizada por el Gobierno de la Provincia.

Allí, la jefa comunal asistió a la presentación del grupo Cuenteras, que narró historias al público asistente, además dialogó con actores y hacedores de la cultura local. Las actividades continuaron con las actuaciones de Seven Crew, Animala Flow y un set de Indio Dj.

La Municipalidad de la Capital también abrió las puertas del Centro Cultural Ricardo Rojas en donde hubo exposiciones acompañadas por música y baile del folclore santiagueño.

Además, el municipio puso a disposición los colectivos eléctricos que trasladó a los vecinos hacia los museos y salas de arte que formaron parte de esta edición de la Noche de los Museos.

