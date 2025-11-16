Charlotte Caniggia se reencontró con su sobrina Venezia y sorprendió al mostrar la foto en redes

Tras meses de distanciamiento y reclamos públicos, la mediática compartió una imagen junto a Alex y la hija que él tuvo con Melody Luz, señal de una reconciliación familiar que parecía lejana.

Hoy 12:05

Después de un prolongado período de tensiones, Charlotte y Alex Caniggia lograron recomponer su relación como hermanos. Durante meses, la mediática había expresado públicamente su dolor por no poder ver a Venezia, la hija de Alex junto a Melody Luz, incluso afirmando que la familia estaba distanciada y que no se la mostraban.

Por eso, en las últimas horas llamó la atención la imagen que Charlotte publicó en sus redes: una foto donde aparece sonriente, sosteniendo a su sobrina en brazos, junto a su hermano. La misma postal primero fue subida por Alex y luego replicada por Charlotte, acompañada por corazones y la frase “La familia Caniggia”.

La foto refleja un clima de reencuentro y afecto, y muestra a Venezia muy feliz entre su papá y su tía, un gesto que sorprendió a los seguidores que conocían la situación familiar.

Cabe recordar que en agosto, Charlotte había confesado el malestar que arrastraba: “Me encanta ser tía aunque hace bastante no la veo porque nos peleamos. No la vi más, no me la muestran”, había dicho entonces. El nuevo acercamiento parece marcar un punto de inflexión en la relación entre los hermanos y abre la puerta a una etapa más armoniosa dentro del clan Caniggia.