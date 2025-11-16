La comisión investigadora del caso $LIBRA presentará su informe final el martes 18 de noviembre

El titular del cuerpo, Maximiliano Ferraro, confirmó que ultiman la redacción del documento que se pondrá a consideración en el Anexo A y luego será remitido a la Justicia.

Hoy 12:09

El diputado y presidente de la Coalición Cívica–ARI, Maximiliano Ferraro, confirmó que la Comisión Investigadora que indaga la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA está en la etapa final de redacción del informe que se presentará y buscará aprobar el martes 18 de noviembre a las 16 horas en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Según Ferraro, el documento —organizado en diez cuerpos con las pruebas acumuladas durante meses de trabajo— será posteriormente remitido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, en el marco de las causas penales que se siguen por el episodio. “Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información”, tuiteó el legislador sobre las últimas horas de trabajo antes de la presentación.

Los bloques opositores que promovieron la creación de la comisión aseguran que aunque no lograron el testimonio de varios funcionarios del Ejecutivo, el informe recoge elementos que refuerzan la sospecha de que la promoción del 14 de febrero derivó en un esquema con características de estafa: subidas abruptas del token tras el tuit presidencial y ganancias concentradas en un puñado de billeteras, seguidas de un desplome que dejó a miles de inversores con pérdidas. El expediente parlamentario, dijeron, tendrá recomendaciones para la cámara y aportes para la investigación judicial.

El caso $LIBRA se abrió tras la promoción pública del activo por parte del presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, que precipitó una compra masiva y luego el colapso del precio del token; aquella secuencia motivó denuncias y la intervención de la Justicia federal, además del seguimiento parlamentario que desembocó en la comisión. El Gobierno y el bloque oficialista rechazaron desde el inicio la hipótesis de estafa y cuestionaron la creación del cuerpo por entender que podría interferir con la labor judicial.

Ferraro adelantó que el informe incluirá consideraciones y recomendaciones derivadas del trabajo de la comisión y subrayó que la intención es dejar “claramente reflejado” todo lo investigado para que la Cámara y la sociedad cuenten con una respuesta fundada y completa. Por su parte, fuentes del oficialismo habían intentado evitar algunas citaciones y objetaron el alcance de las medidas parlamentarias; la comisión, sin embargo, cerró su investigación y convocó a la sesión de aprobación.

La presentación del martes será, además, un paso político clave: marcará el pasaje del trabajo parlamentario hacia la etapa de envío formal del material probatorio a la Justicia, que continuará con sus propias pesquisas sobre eventuales responsables civiles y penales por la difusión y el impacto del criptoactivo. Desde distintos medios y despachos judiciales se seguirá de cerca si el contenido del informe motiva nuevas medidas o citaciones a funcionarios.