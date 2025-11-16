Golpeó a su expareja dentro de un boliche ante la negativa de retomar la relación

La víctima, una joven de 24 años, denunció que el agresor le pidió "recomponer" la relación y ante su negativa, le propinó un cabezazo en la nariz.

Un episodio de violencia de género tuvo lugar en "Palomino", un reconocido boliche de Las Termas de Río Hondo. Una mujer, de 24 años, denunció que su expareja le propinó un cabezazo en la nariz, porque ella se negó a retomar la relación.

Según relató la denunciante, de apellido Herrera, su exnovio, un joven de 25 años, identificado como Braian Juárez, se acercó a ella, mientras estaba en el local bailable, aduciendo que deseaba retomar la relación.

Ante la negativa de la víctima, el hombre la tomó violentamente del brazo y le propinó un cabezazo en la nariz, provocándole graves heridas.

De inmediato, la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y la Familia N°6, de la ciudad.

El fiscal interviniente, Rafael Zanni, dispuso que se adjunte el certificado médico, en el que conste las lesiones de la mujer, y ordenó la aprehensión inmediata del denunciado.

También, indicó que se haga entrega de un botón de pánico a la joven, con el objetivo de resguardar su seguridad.