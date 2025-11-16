La Secretaría de Salud dictará un taller sobre diabetes en el CAMM San Fernando

La capacitación estará a cargo del Dr. López Romero y la Dra. Alicia Carrasco, quienes abordarán contenidos destinados tanto al personal de salud como a los vecinos del barrio.

El encuentro ofrecerá instancias de formación para trabajadores sanitarios de todos los centros de salud de la ciudad, además de otros agentes interesados. Durante el taller se desarrollarán conceptos clave sobre la enfermedad, con especial énfasis en el uso correcto de la cartuchera de insulina y en la necesidad de una actualización permanente para optimizar la atención de los pacientes.

De manera simultánea, se habilitará un espacio informativo para el público general, personas con diabetes y embarazadas de la zona. Allí se abordarán temas vinculados a la alimentación adecuada, los cuidados durante la diabetes gestacional y los hábitos saludables fundamentales para la prevención y el manejo cotidiano de la enfermedad.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó que “la capacitación continua del personal y el acompañamiento a la comunidad son pilares fundamentales de nuestro sistema de salud. Informar, enseñar y prevenir es trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.