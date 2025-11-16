Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 29º
X
Locales

El municipio bandeño plantó especies arbóreas en la Escuela Técnica N° 6

Esta intervención complementa la línea de arbolado urbano ya instalada sobre gran parte de la calle Rebotaro.

Hoy 13:34

La Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, realizó la plantación de árboles en un espacio verde de la ciudad, atendiendo un pedido puntual de autoridades de la Escuela Técnica N.º 6 “Cmte. Manuel Besares”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Personal municipal llevó adelante la plantación en el estacionamiento utilizado por docentes y alumnos, en dos jornadas de trabajo, que contaron con la presencia de Gisela Gutiérrez, en representación del establecimiento educativo. En el lugar se colocaron ejemplares de algarrobo blanco (Neltuma alba), lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), paraíso (Melia azedarach), aguaribay (Schinus molle) y naranjo agrio (Citrus × aurantium), distribuidos en dos líneas enfrentadas a modo de cortina rompeviento.

Esta intervención complementa la línea de arbolado urbano ya instalada sobre gran parte de la calle Rebotaro, conformando un cordón verde que favorece la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la zona.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  2. 2. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  3. 3. Silva Neder y el Cardenal Bokalic inauguraron la capilla de San Carlos Borromeo en Nueva Francia
  4. 4. Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT