El municipio bandeño plantó especies arbóreas en la Escuela Técnica N° 6

Hoy 13:34

La Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, realizó la plantación de árboles en un espacio verde de la ciudad, atendiendo un pedido puntual de autoridades de la Escuela Técnica N.º 6 “Cmte. Manuel Besares”.

Personal municipal llevó adelante la plantación en el estacionamiento utilizado por docentes y alumnos, en dos jornadas de trabajo, que contaron con la presencia de Gisela Gutiérrez, en representación del establecimiento educativo. En el lugar se colocaron ejemplares de algarrobo blanco (Neltuma alba), lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), paraíso (Melia azedarach), aguaribay (Schinus molle) y naranjo agrio (Citrus × aurantium), distribuidos en dos líneas enfrentadas a modo de cortina rompeviento.

Esta intervención complementa la línea de arbolado urbano ya instalada sobre gran parte de la calle Rebotaro, conformando un cordón verde que favorece la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la zona.