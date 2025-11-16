Se dictará un “Taller de Producción de Hidromiel” en la Casa del Bicentenario

La capacitación será arancelada, con cupos limitados, y se dictará los días 19 y 26 en la Casa del Bicentenario.

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda brindará un “Taller de Producción de Hidromiel”, una capacitación destinada a productores y público en general, con el objetivo de incorporar esta bebida ancestral como producto apícola regional.

La actividad se desarrollará los miércoles 19 y 26, de 18 a 20.30, en la institución ubicada en Av. Besares N.º 612.

La propuesta busca poner en valor la versatilidad de la miel, ya que de ella pueden obtenerse diversos productos redituables. Entre ellos sobresale la hidromiel, una bebida antiquísima elaborada mediante la fermentación natural de una mezcla de agua y miel.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer temas como “Fundamentos de la fermentación natural”, “Elaboración del mosto y proporciones”, “Factores que influyen en sabor y aroma” y “Maduración, trasvase y embotellado artesanal”.

El taller será arancelado, contará con cupos limitados y estará a cargo del apicultor José Luis Zemán. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3854176059.