Mercados argentinos: rebote en acciones, calma cambiaria y una semana positiva para los bonos

Hoy 11:30

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

Los activos argentinos cerraron la semana con un balance favorable en la mayoría de los frentes. La combinación de una recuperación sólida en acciones, un comportamiento estable de los bonos y un tipo de cambio que volvió a retroceder configuró un clima financiero relativamente constructivo. A esto se sumó el anuncio de un entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contribuyó a reforzar el tono de mayor previsibilidad con el que el mercado viene operando desde las últimas elecciones legislativas.

Bonos en dólares: movimientos acotados, pero una semana que aporta

La deuda soberana en dólares finalizó la jornada con variaciones mínimas, aunque el desempeño semanal fue claramente positivo. Los Globales mostraron movimientos mixtos dentro de un rango entre –0,1% y +0,2%, lo que en apariencia refleja una rueda sin grandes sobresaltos, pero que en el acumulado de la semana dejó un avance del 0,9% en el precio promedio ponderado por outstanding, alcanzando los USD 74,4.

En la plaza extrabursátil, los bonos acompañaron esta tendencia con una suba promedio del 0,2%. Este comportamiento, sumado a la baja del riesgo país a 612 puntos básicos, indica un mercado que continúa mostrando señales de recomposición gradual. Si bien el interés por la deuda argentina todavía convive con la cautela propia del contexto macroeconómico, estos movimientos marcan que los inversores siguen encontrando espacio para elevar posiciones, especialmente en títulos de mayor liquidez.

Acciones: un rebote importante impulsado por expectativas políticas y económicas

La rueda bursátil dejó un desempeño claramente favorable para las acciones argentinas. Después del retroceso del día anterior, el Merval —medido en dólares— subió 3,7% y alcanzó los USD 2.019, logrando así un avance semanal del 3,9%. Esta recuperación no sólo compensó pérdidas previas, sino que consolidó una semana donde predominó el interés por activos locales.

En el plano doméstico, el S&P Merval también registró un fuerte repunte del 3,8%, cerrando en 2.992.808 puntos, mientras que el índice general S&P BYMA acompañó con un crecimiento del 3,84%. Las alzas más destacadas estuvieron en Aluar, Transener y Sociedad Comercial del Plata, que escalaron 13,40%, 8,55% y 8,27% respectivamente.

La reacción positiva del mercado accionario estuvo influenciada, en buena parte, por el anuncio del acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos. Este entendimiento busca avanzar en aspectos vinculados a comercio, inversiones, regulaciones, propiedad intelectual, bienes industriales, agricultura, minerales críticos y comercio electrónico. Para el mercado, este tipo de acercamientos es leído como un aporte de previsibilidad en un período donde las definiciones institucionales siguen siendo clave para sostener la tendencia.

Dólar y mercado cambiario: retrocesos alineados y menor presión

La dinámica cambiaria acompañó el clima general de estabilidad. El A3500 retrocedió 0,3% y cerró en $1.405, mientras que el spot bajó 0,2% hasta $1.403. Ambos tipos de cambio cerraron la semana con bajas acumuladas: de 2,5% en el caso del A3500 y de 0,8% para el spot.

El Banco Nación también mostró un movimiento descendente, con un dólar minorista que retrocedió 5 pesos y finalizó en $1.425. El dólar blue acompañó la tendencia bajista y se ubicó en $1.430 al cierre.

En los dólares financieros, el contado con liquidación se mantuvo estable en $1.486,49, mientras que el MEP retrocedió 0,7% hasta $1.451,17. Todo este conjunto de movimientos reflejó una rueda calmada, con menor demanda puntual y sin presiones que ampliaran la brecha cambiaria. En un contexto donde la volatilidad suele imponerse con facilidad, una jornada de este tipo es interpretada como un signo de alivio.

Un cierre de semana con señales positivas y continuidad del impulso post electoral

El balance final dejó una semana con señales constructivas en la mayoría de los segmentos del mercado argentino. Los bonos en dólares sumaron una nueva semana favorable, las acciones mostraron un rebote contundente luego de la caída previa y el tipo de cambio registró retrocesos generalizados que contribuyeron a darle aire al frente cambiario.

El acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos se sumó como un factor adicional que fortaleció el ánimo del mercado, en un período donde los flujos, las expectativas políticas y los movimientos globales siguen desempeñando un rol central. El impulso positivo que se viene observando desde las elecciones legislativas continúa firme, y aunque el contexto aún exige prudencia, el comportamiento de la última semana refleja un mercado que, de a poco, empieza a encontrar un equilibrio más sostenido.

