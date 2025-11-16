Un policía mordió en la mano a un colega dentro de un baile tras causar disturbios

Los uniformados advirtieron que dos masculinos se tomaban a golpes, al intervenir uno de ellos opuso resistencia y mordió en la mano a un agente.

Una violenta gresca entre dos hombres terminó con un efectivo herido y un agresor detenido, durante la madrugada de este domingo en el local bailable “La Arboleda”, ubicado en la localidad de Chañar Pozo, departamento Río Hondo.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió mientras el personal realizaba un recorrido preventivo por el predio, específicamente en la zona de la pista de baile. Allí los uniformados advirtieron que dos masculinos se tomaban a golpes, por lo que intervinieron de inmediato para separar a las partes y controlar la situación.

Uno de los sujetos —que vestía jeans azules y remera negra— se negó rotundamente a proporcionar sus datos personales. En un momento dado, reaccionó de manera agresiva y empujó con fuerza al oficial a cargo. Ante su resistencia y a fin de evitar mayores disturbios tanto para el público presente como para el propio personal policial, los efectivos procedieron a reducirlo y colocarle las esposas.

En ese instante, el hombre mordió en la mano izquierda al agente Díaz, causándole lesiones. Tras ser inmovilizado, finalmente fue identificado como Martín Corregidor, domiciliado en la localidad de Quebracho y numerario en la Comisaría Décima de la ciudad Capital.

El otro involucrado relató que se encontraba compartiendo con amigos cuando Corregidor se acercó e insistió repetidamente en invitar a bailar a su prima, quien lo rechazó en varias oportunidades. Al pedirle que se retirara para evitar molestias, el individuo habría reaccionado propinándole un golpe de puño en el rostro, desatando así la pelea.

Por jurisdicción, intervino personal de la Comisaría Nº 57 de Villa Balnearia, que quedó a cargo de las actuaciones de rigor.