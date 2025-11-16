Una joven de 20 años fue hallada sin vida en Ojo de Agua y su pareja quedó demorada

La Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Una mujer de 20 años, domiciliada en el paraje La Yerba, en Ojo de Agua, fue encontrada sin vida este sábado alrededor de las 21:30. La Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso.

Según informaron las fuentes, fue su pareja, un joven de 21 años, quien encontró la encontró sin vida. El padre del muchacho avisó de inmediato a la Policía, que dispuso la demora del joven, quien relató que convivía con la mujer desde hacía tres meses.

Una enfermera constató que la víctima no presentaba signos vitales. La zona fue preservada y la Policía Científica realizó las pericias de rigor.

El cuerpo fue trasladado inicialmente a la morgue del hospital de Ojo de Agua y luego será derivado a la Morgue Judicial de Capital para la práctica de la autopsia. La fiscal de turno, Dra. Natalia Malachevsky, ordenó el traslado a cargo de personal de Bomberos.

Por su parte, la fiscal de Violencia de Género, Dra. Judith Díaz, dispuso que la pareja de la joven permanezca demorada, además del secuestro de teléfonos celulares y la intervención de la Dirección de Homicidios y Delitos Complejos.

Asimismo, se entrevistará a vecinos del paraje como parte de las primeras medidas investigativas ordenadas por la fiscal Díaz, quien quedó a cargo del caso.