Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 29º
X
Policiales

Un partido de fútbol terminó en agresión: un joven fue hospitalizado tras recibir un botellazo

El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia. La víctima, de 28 años, sufrió una lesión importante en la pierna izquierda y debió recibir atención médica.

Hoy 14:29

Un encuentro de fútbol informal terminó de la peor manera en la tarde de ayer en el barrio Rivadavia, cuando un joven de 28 años resultó herido tras recibir un botellazo en la pierna izquierda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar en la intersección de Rivadavia y Pasaje Dubrovich, donde la víctima se encontraba jugando a la pelota. En un momento del encuentro, un hombre —cuya edad no trascendió— le arrojó una botella de vidrio, que impactó directamente en su pierna, provocándole una lesión de consideración.

Tras la agresión, el joven debió ser trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica.

Por orden de la fiscal Dra. Natalia Malachevsky, se dio intervención al Departamento de Reconocimiento Médico, para que el médico de Policía evalúe y documente el estado de la lesión sufrida por el damnificado.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que desencadenaron el violento ataque.

TEMAS Violencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  2. 2. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  3. 3. Silva Neder y el Cardenal Bokalic inauguraron la capilla de San Carlos Borromeo en Nueva Francia
  4. 4. Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT