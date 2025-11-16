Un partido de fútbol terminó en agresión: un joven fue hospitalizado tras recibir un botellazo

El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia. La víctima, de 28 años, sufrió una lesión importante en la pierna izquierda y debió recibir atención médica.

Hoy 14:29

Un encuentro de fútbol informal terminó de la peor manera en la tarde de ayer en el barrio Rivadavia, cuando un joven de 28 años resultó herido tras recibir un botellazo en la pierna izquierda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar en la intersección de Rivadavia y Pasaje Dubrovich, donde la víctima se encontraba jugando a la pelota. En un momento del encuentro, un hombre —cuya edad no trascendió— le arrojó una botella de vidrio, que impactó directamente en su pierna, provocándole una lesión de consideración.

Tras la agresión, el joven debió ser trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica.

Por orden de la fiscal Dra. Natalia Malachevsky, se dio intervención al Departamento de Reconocimiento Médico, para que el médico de Policía evalúe y documente el estado de la lesión sufrida por el damnificado.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que desencadenaron el violento ataque.