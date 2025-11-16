Ingresar
Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y se clasificó

El equipo luso venció 9 a 1 a Armenia sin CR7, quien estuvo suspendido y no pudo jugar.

Hoy 15:00
Portugal alcanzó este domingo una actuación arrolladora y goleó 9-1 a Armenia como local, resultado que le permitió asegurarse la clasificación al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas. El equipo de Roberto Martínez, que no contó con Cristiano Ronaldo, selló así su novena participación mundialista.

El primer tiempo tuvo un ritmo frenético y dejó un 5-1 parcial. Marcaron Renato Veiga a los 7 minutos, Gonçalo Ramos a los 28, João Neves por duplicado (30 y 41) y Bruno Fernandes en el descuento. Armenia había igualado transitoriamente con un tanto de Eduard Spertsyan a los 18, pero la reacción portuguesa fue inmediata.

En el complemento, los lusitanos completaron la goleada con autoridad. Bruno Fernandes selló un hat-trick histórico con dos penales y un derechazo (6 y 27 minutos), João Neves sumó su tercer gol de la noche a los 36 y Francisco Conceição puso el 9-1 definitivo a los 47. Con esta actuación, Portugal dejó atrás el tropiezo sufrido ante Irlanda.

Esta clasificación marca la séptima presencia consecutiva de Portugal en una Copa del Mundo, con antecedentes fuertes como el podio en 1966 y las semifinales en 2006.

Por otra parte, Irlanda logró el pasaje al Repechaje europeo después de vencer como visitante a Hungría por 3-2 sobre la hora. Finalizó como escolta de Portugal con 10 puntos, dejando a los húngaros terceros con 8 y fuera de la repesca.

