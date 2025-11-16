Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los pilotos de KTM y Honda, respectivamente, finalizaron 10° y 11° en el GP de Valencia.

Hoy 15:38

La temporada 2025 de Moto3 llegó a su fin en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, donde los argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) volvieron a sumar puntos y cerraron un año de debut muy positivo. En una carrera ganada por el español Adrián Fernández (Honda), los representantes nacionales terminaron décimo y duodécimo, respectivamente.

El inicio mostró firmeza de ambos pilotos. Perrone se ubicó séptimo en los primeros metros, aunque su KTM perdió ritmo con el avance de las vueltas y cayó al segundo pelotón. Allí quedó inmerso en una intensa disputa con Jesús Ríos y Stefano Nepa por el décimo lugar. Finalmente cruzó la meta undécimo, pero avanzó al décimo puesto por una sanción aplicada justamente a Morelli. Con este resultado, cerró la temporada con 134 puntos, ingresó al top ten anual y fue tercero entre los novatos del año. En 2026 continuará con Tech3, ahora bajo nueva conducción tras la llegada de un grupo inversor encabezado por Günther Steiner.

Por su parte, Morelli largó desde el quinto puesto, su mejor posición en ocho fines de semana mundialistas. Se mantuvo en el grupo puntero durante las primeras vueltas, pero desde la quinta su Honda perdió velocidad y quedó completamente aislado en el circuito. Terminó noveno en pista, aunque un recargo por no cumplir una vuelta larga lo relegó al duodécimo lugar. Finalizó la temporada con 18 puntos y el puesto 24 del campeonato. El piloto nacido en Barcelona ya firmó con el Aspar Team para 2026, donde compartirá estructura con Máximo Quiles.

En la pelea por el triunfo, Adrián Fernández se llevó la victoria en Valencia, escoltado por Álvaro Carpe (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda). Guido Pini y Máximo Quiles completaron el top cinco.

El cierre dejó a los dos argentinos dentro de la zona de puntos y consolidó una temporada de crecimiento y adaptación en el Mundial de Moto3, con buenas perspectivas para lo que vie