El Karting Santiagueño coronó a sus campeones en una vibrante jornada en el "Francisco de Aguirre"

Con un espectacular marco de público y finales transmitidas en vivo, el Gran Premio Coronación definió a los monarcas de la temporada 2025 en las distintas categorías.

Hoy 15:45

El Kartódromo Francisco de Aguirre vivió este sábado 15 de noviembre una de sus jornadas más vibrantes del año con el Gran Premio Coronación del Karting Santiagueño. Con tribunas colmadas, transmisión en vivo por Canal 14 de TIC y una organización impecable de la APSE, el cierre de la temporada 2025 dejó emoción, títulos y un marco de fiesta inigualable.

Desde las primeras finales, la acción en pista mostró la intensidad que caracteriza al certamen. Cada categoría definió su propio campeón en un clima de tensión y alegría, con pilotos obligados a ganar para asegurar la corona y otros defendiendo puntos claves para quedarse con el título.

En la 110 Escuela, Gale Sierra cerró un año perfecto al quedarse con la victoria y consagrarse Campeón 2025. En la IAME 60, el tucumano Lorenzo Liverani volvió a demostrar supremacía: ganó la final y revalidó su título anual. En la 150 C Nacional, el triunfo quedó para Cristian Alburquerque, pero el festejo mayor fue para Gabriel Suárez, nuevo campeón de la categoría.

La 150 Nacional A tuvo uno de los momentos más dramáticos del día. Remigio Agüera debía ganar para ser campeón y lo hizo con autoridad. En la 150 Junior, el triunfo fue para Benjamín Leal, mientras que el título quedó en manos de Ignacio Sierra. En la 150 B, Matías Tarchini se adueñó de la final y selló su coronación como campeón. Y en la 150 A, Agustín Viano cerró el fin de semana como figura total: ganó la carrera y se convirtió en bicampeón de la categoría.

Como invitada especial, la categoría Rotax agregó espectáculo puro al cierre del calendario. La victoria fue nuevamente para Agustín Viano, protagonista excluyente del Gran Premio.

La APSE celebró un cierre de temporada inolvidable, con un nivel deportivo alto, gran convocatoria y un entusiasmo que confirma la creciente pasión por el karting santiagueño.