Conmoción en el automovilismo: un piloto se descompensó en plena carrera y murió

Alejandro Frangioli tenía 66 años e iba a bordo de su Ford Fiesta en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata cuando sufrió un colapso este sábado.

Hoy 15:53

El automovilismo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Alejandro Frangioli, piloto de 66 años que falleció este sábado mientras competía en una fecha del Turismo Internacional en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata. El experimentado corredor se descompensó en plena carrera y, pese al rápido accionar médico, no pudo ser reanimado.

Según informaron desde la organización, Frangioli sufrió un colapso a bordo de su Ford Fiesta, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, que terminó detenido al costado de la pista. Los profesionales de la salud ingresaron de inmediato y le realizaron maniobras de RCP, pero su muerte fue constatada minutos después. El parte médico indicó que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Su yerno, Guillermo Quiroga, quien también se encontraba en el autódromo, explicó que el piloto había sufrido un paro cardíaco previo y tenía tres stents coronarios, además de seguir un tratamiento médico. La Policía realizó los procedimientos de rigor y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, sin intervención penal debido al cuadro clínico preexistente.

Nacido en Chaco, Frangioli fue una figura destacada del automovilismo nacional. Fue tricampeón de la Clase Súper del Turismo Internacional en 2005, 2006 y 2018, y en la temporada 2025 era uno de los protagonistas de la Clase 2, categoría en la que competía al momento del trágico episodio.

El Turismo Internacional expresó su pesar en un comunicado oficial: “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli... No tenemos palabras para expresar este irreparable momento. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

También la ACTC se sumó al homenaje: “Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros, al que seguramente recordaremos por siempre”.