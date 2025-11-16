Ingresar
La segunda parte del bono de fin de año para la administración pública provincial estará disponible el martes 18 de noviembre

El Ministerio de Economía provincial informó que el próximo martes 18, desde las 8, estará disponible el segundo tramo de $700.000 del bono extraordinario de $2.100.000.

El Ministerio de Economía informa que el próximo martes 18 de noviembre, a partir de las 8 hs, estará disponible la segunda cuota del Bono de Fin de Año, otorgado por el Gobierno de la provincia para todos los trabajadores de la administración pública, beneficio que será percibido sin ningún tipo de descuento.

Como se recordará, el Gobierno de la provincia, en acuerdo con la Mesa de Diálogo y Trabajo, anunció oportunamente el pago de esta suma extraordinaria por un total de $ 2.100.000, que se harán efectivo en tres partes de $700.000.

La primera fue abonada en octubre pasado y la segunda será este martes 18. En tanto, el tercer y último pago se realizará el 23 de diciembre.

