Tragedia en Córdoba: un niño de 4 años murió al incendiarse la parte trasera de un camión en el que jugaba

El pequeño fue alcanzado por las llamas tras el fuego originado en una garrafa dentro del vehículo Mercedes Benz. Pese al rápido trabajo policial y de emergencias, no lograron rescatarlo. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Hoy 19:44

Un nene de 4 años murió luego de que se incendiara la parte trasera del camión en el que jugaba en Córdoba. Todavía se desconocen las causas de la tragedia ocurrida en la localidad de Ordóñez, en el departamento Unión.

Según informó la Policía local, los primeros indicios apuntan a que una garrafa se prendió fuego en la zona donde está la cama del vehículo Mercedes Benz y se desató el incendio feroz. Las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo.

El siniestro ocurrió durante la noche de este sábado y generó profunda consternación entre vecinos y familiares.

El personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarlo, según informó El Doce.

La Justicia investiga las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.

