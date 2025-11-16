Chile cerró las urnas en las primeras presidenciales con voto obligatorio

Cerca de 16 millones de personas estaban convocados a elegir un nuevo presidente en Chile, un proceso que definirá al sucesor de Gabriel Boric y renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. La votación se desarrolló con el debate sobre seguridad y migración irregular como principales ejes de la campaña.
A las 18 horas, cerraron los comicios en todo el país, con una participación estimada del 85 al 90%, ya que se trata de la primera elección presidencial con voto obligatorio.
Para las 20 horas comenzarían a aparecer los primeros datos, mientras que para las 21 ya debería haber una tendencia clara que devele quienes llegarán al balotaje.
La elección presidencial de este domingo se llevó a cabo con la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast como principales favoritos, seguidos de cerca por el libertario Johannes Kaiser, según los sondeos previos a la veda. Ninguno de ellos alcanzaría los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre.
En paralelo, el país renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado, en siete regiones, lo que convierte a esta jornada en una de las más relevantes del calendario político chileno.