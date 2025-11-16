Escándalo en el final de Deportivo Madryn vs Morón: trompadas, patadas e insultos entre los jugadores

El conjunto Aurinegro se impuso 1-0 y logró la clasificación a la final del Reducido de la Primera Nacional, donde se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto.

Hoy 20:11

Deportivo Madryn derrotó 1-0 a Morón este domingo y selló su clasificación a la final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Sin embargo, el cierre del partido quedó opacado por un escándalo mayúsculo, con golpes, corridas, insultos y la intervención de la Policía, que incluso utilizó gas pimienta sobre jugadores del Gallito.

El encuentro fue creciendo en tensión con el correr de los minutos. Morón se quedó con diez al inicio del complemento por la expulsión de Joaquín Livera, sancionado por un codazo. Minutos después, los futbolistas del Gallito reclamaron la roja para Ezequiel Montagna tras una fuerte plancha, aunque el mediocampista de Madryn solo recibió amarilla, lo que encendió aún más el clima en el campo de juego.

Una vez que el árbitro pitó el final, la situación explotó en el centro de la cancha. Jugadores, cuerpos técnicos y allegados protagonizaron una batalla campal con trompadas, patadas y empujones durante varios minutos. La Policía ingresó para separar, pero el caos se descontroló.

En la entrada al túnel, los futbolistas de Morón se enfrentaron cara a cara con las fuerzas de seguridad y fueron rociados con gas pimienta, lo que dejó a varios tirados en el piso, asistidos por los médicos.

Pese al escándalo, desde el banco del Gallito intentaron bajar el tono. Félix Benito, ayudante de campo de Walter Otta —ausente por sanción de AFA—, afirmó: “Se picó a lo último, pero no quiero hacer lío. Estoy orgulloso de estos jugadores. Dejaron todo hasta el final”.

Con el 1-1 global, Deportivo Madryn avanzó por ventaja deportiva y jugará la final del Reducido ante Estudiantes de Río Cuarto. La serie se abrirá en Córdoba y se definirá en Puerto Madryn. Si al término del segundo partido persiste la igualdad, el ascenso se resolverá por penales.