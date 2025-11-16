Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Vélez de San Ramón y Central Córdoba quedaron a mano en Frías

El Fortín y el Ferroviario empataron sin goles en el marco de la quinta fecha.

Hoy 20:36

Vélez de San Ramón igualó 0 a 0 ante Central Córdoba de Frías por la quinta fecha de la Zona 11 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, un resultado que le permite mantenerse sólido y ya clasificado a la próxima instancia con 13 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ferroviario quedó con 6 unidades, mientras que Dos Leones suma 5 y Atoj Pozo no tiene puntos, aunque ambos deben un partido por el encuentro suspendido el pasado martes debido a las inclemencias del tiempo.

El empate dejó a Vélez con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo con anticipación, mientras que Central Córdoba buscará avanzar de fase en la última fecha.

En la última fecha, Atoj Pozo recibirá a Central Córdoba, mientras que Dos Leones será local ante Vélez de San Ramón, en una jornada que definirá al segundo clasificado de la zona.

TEMAS Club Atlético Vélez de San Ramón Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  2. 2. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  3. 3. River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026
  4. 4. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT