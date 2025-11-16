Vélez de San Ramón y Central Córdoba quedaron a mano en Frías

El Fortín y el Ferroviario empataron sin goles en el marco de la quinta fecha.

Hoy 20:36

Vélez de San Ramón igualó 0 a 0 ante Central Córdoba de Frías por la quinta fecha de la Zona 11 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, un resultado que le permite mantenerse sólido y ya clasificado a la próxima instancia con 13 puntos.

El Ferroviario quedó con 6 unidades, mientras que Dos Leones suma 5 y Atoj Pozo no tiene puntos, aunque ambos deben un partido por el encuentro suspendido el pasado martes debido a las inclemencias del tiempo.

El empate dejó a Vélez con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo con anticipación, mientras que Central Córdoba buscará avanzar de fase en la última fecha.

En la última fecha, Atoj Pozo recibirá a Central Córdoba, mientras que Dos Leones será local ante Vélez de San Ramón, en una jornada que definirá al segundo clasificado de la zona.