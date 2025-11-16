Los Verdes goleó a FIDA y mantiene viva la ilusión en el Torneo Regional

El equipo de El Mojón se impuso por 5-2 como local y sumó tres puntos de oro.

Hoy 20:46

Los Verdes de El Mojón logró una victoria clave este domingo al superar por 5-2 a FIDA de El Arenal como local, en la quinta fecha de la Zona 12 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. Con este triunfo, el conjunto mojoneño mantiene viva su ilusión de avanzar a la segunda fase.

El equipo local mostró contundencia en su cancha y sumó tres puntos de oro para llegar a 6 unidades, ubicándose tercero en la tabla, detrás de Unión Santiago (12) y Talleres de Nueva Esperanza (8). FIDA, por su parte, quedó con apenas un punto y ya sin chances de clasificar.

Con el Trico ya clasificado a la próxima instancia, el segundo boleto de la zona se definirá en una última fecha que promete. Los cruces serán:

Unión Santiago vs. Los Verdes

Talleres de Nueva Esperanza vs. FIDA

Los Verdes deberá sumar ante el líder y esperar un tropiezo de Talleres para meterse entre los mejores de la Región Centro.