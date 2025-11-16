La Municipalidad comenzará con la reparación de veredas en la zona centro para otorgar mayor seguridad y comodidad a peatones

La medida se dispuso a partir de un relevamiento en el que se detectaron veredas con levantamiento por raíces de árboles, faltante de baldosas y deterioradas principalmente en casas deshabitadas o en estado de abandono.

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital procederá a llevar adelante a partir de esta semana, la reparación de veredas en la zona céntrica de la ciudad con el propósito de brindar mayor seguridad y comodidad al tránsito peatonal.

Por ello, anteriormente notificó a propietarios de los domicilios que se encuentren con sus aceras deterioradas a que en un plazo determinado debían poner en condiciones las mismas.

La medida se dispuso a partir de un relevamiento en el que se detectaron veredas con levantamiento por raíces de árboles, faltante de baldosas y deterioradas principalmente en casas deshabitadas o en estado de abandono.

Si el propietario no cumple con la reparación, la Municipalidad intervendrá para poner en condiciones la acera y posteriormente se le emitirá una orden de cobro.

En esta oportunidad, se trabajará en el sector comprendido por las avenidas Belgrano, Alsina, Olaechea y Rivadavia, en una primera etapa.

Intervienen las áreas de Obras Públicas, Control de Gestión, Arbolado Urbano y Fiscalía Municipal.

El objetivo es tener en cuenta principalmente la seguridad del peatón y no un fin estético, por lo que se empleará un solo tipo de material de reparación.