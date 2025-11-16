Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 21º
X
Locales

La Municipalidad comenzará con la reparación de veredas en la zona centro para otorgar mayor seguridad y comodidad a peatones

La medida se dispuso a partir de un relevamiento en el que se detectaron veredas con levantamiento por raíces de árboles, faltante de baldosas y deterioradas principalmente en casas deshabitadas o en estado de abandono.

Hoy 21:23

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Capital procederá a llevar adelante a partir de esta semana, la reparación de veredas en la zona céntrica de la ciudad con el propósito de brindar mayor seguridad y comodidad al tránsito peatonal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por ello, anteriormente notificó a propietarios de los domicilios que se encuentren con sus aceras deterioradas a que en un plazo determinado debían poner en condiciones las mismas.

La medida se dispuso a partir de un relevamiento en el que se detectaron veredas con levantamiento por raíces de árboles, faltante de baldosas y deterioradas principalmente en casas deshabitadas o en estado de abandono.

Si el propietario no cumple con la reparación, la Municipalidad intervendrá para poner en condiciones la acera y posteriormente se le emitirá una orden de cobro.

En esta oportunidad, se trabajará en el sector comprendido por las avenidas Belgrano, Alsina, Olaechea y Rivadavia, en una primera etapa.

Intervienen las áreas de Obras Públicas, Control de Gestión, Arbolado Urbano y Fiscalía Municipal.

El objetivo es tener en cuenta principalmente la seguridad del peatón y no un fin estético, por lo que se empleará un solo tipo de material de reparación.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  2. 2. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  3. 3. River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026
  4. 4. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT