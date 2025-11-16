Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 NOV 2025 | 21º
X
Locales

Calidad de Vida de la Municipalidad comunicó los barrios en donde se trabajará con las fumigaciones preventivas esta semana

Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

Hoy 21:25

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán impactados durante esta semana por su cronograma preventivo de fumigaciones, el que se desarrolla de manera anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner,  Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se tiene previsto trabajar en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final
  2. 2. Accidente fatal en Ruta 21: dos motociclistas murieron tras ser embestidos por una camioneta
  3. 3. River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026
  4. 4. Los Pumas lograron un impresionante triunfo ante Escocia y serán cabeza de serie en el Mundial 2027
  5. 5. Crece la tensión judicial en la causa Corti: otra joven pide eximición y la fiscalía evalúa medidas decisivas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT