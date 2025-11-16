Calidad de Vida de la Municipalidad comunicó los barrios en donde se trabajará con las fumigaciones preventivas esta semana

Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

Hoy 21:25

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán impactados durante esta semana por su cronograma preventivo de fumigaciones, el que se desarrolla de manera anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se tiene previsto trabajar en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.