Por la obra de repavimentación de la avenida Colón habrá un desvío en el cruce con avenida Sáenz Peña

Hoy 21:27

Por la continuidad de los trabajos de repavimentación de la avenida Colón, a partir de este lunes se verá restringido el cruce con la avenida Sáenz Peña, sobre la calzada este, que tiene el sentido del tránsito de sur a norte.

Por lo tanto, la línea de colectivos 112 modificará su recorrido de manera temporal. Durante su paso por Sáenz Peña se desviará por Paraná, hasta Güemes, luego girará en Colón para retomar por Sáenz Peña y dirigirse hacia el oeste de la ciudad. Lo mismo será para la circulación en general de vehículos.

Asimismo, se informó el cronograma de avance de la obra de repavimentación en la calzada este para el transcurso de esta semana: el martes se demolerá el antiguo hormigón entre Pedro León Gallo y Congreso; el miércoles comenzará la demolición entre Congreso y San Juan; el jueves se demolerá el cruce con la calle Libertad y el sábado se realizará el mismo trabajo en el paso con la calle Sarmiento.