Atlético Icaño se lo dio vuelta a Agua y Energía y sumó tres puntos de oro

Fue 3-1 en Colonia Dora por la quinta fecha de la Zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 21:39

Atlético Icaño protagonizó una gran remontada y derrotó 3-1 a Agua y Energía en el estadio de Sportivo Dora, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur 2025. Con una segunda etapa de alto vuelo, el Cuervo consiguió tres puntos vitales para seguir con vida en la competencia.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local. A los 35 minutos del primer tiempo, la visita dispuso de un tiro libre desde la izquierda que cruzó toda el área sin que nadie pudiera despejarla. Por detrás de todos apareció Luciano Vázquez, primer marcador central de Agua y Energía, para empujar la pelota al fondo del arco pese al esfuerzo del arquero. Con esa mínima ventaja, la visita se replegó y Atlético Icaño creció en el juego, pero no logró igualar antes del descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Juan Marcelo Navarro mostró su mejor versión y desató una ráfaga decisiva. Apenas 4 minutos después del reinicio, el “Buyi” Pérez desbordó por derecha y envió un centro que sobró a todos menos a Manu Sosa, quien controló y definió para el 1-1.

El envión anímico se trasladó rápidamente al marcador. A los 88 minutos, tras una buena secuencia de pases, Kevin Graneros quedó mano a mano y definió con categoría para dar vuelta el partido y encender el festejo de la gente del Cuervo.

La presión alta del local siguió dando frutos y llegó el golpe final: un despeje largo obligó al arquero visitante a salir a cortar en tres cuartos, pero el balón quedó servido para Gabriel Ponce, quien con serenidad colocó el 3-1 que liquidó la historia.

Con este triunfo, el Cuervo llegó a 5 puntos y afrontará con renovadas expectativas el duelo de la próxima fecha ante Central Argentino. Agua y Energía, por su parte, recibirá a La Ensenada en una sexta y última jornada que definirá al equipo que acompañará al Albo a la siguiente fase.

Info y fotos: Pasión Amateur