Talleres de Quimilí rescató un valioso empate ante Defensores en Monte Quemado

Hoy 21:54

Talleres de Quimilí igualó 2-2 ante Defensores en el estadio de Juventud Unida del Triángulo, por la quinta fecha de la Zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026. El elenco quimilense, que terminó jugando con uno menos, logró un punto clave que mantiene viva su ilusión de avanzar a la siguiente fase.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con un Defensores ya clasificado que buscó imponer condiciones ante su gente, y un Talleres que necesitaba sumar para llegar con chances reales a la última jornada. A pesar de la desventaja numérica, el equipo visitante mostró carácter, sostuvo la igualdad y evitó que el local se quedara con la victoria.

Con este resultado, Talleres alcanza los 5 puntos y definirá su futuro en la fecha final, cuando reciba en Quimilí a Atlético Salamanca, en un duelo directo por la clasificación.

Defensores, por su parte, ya aseguró su pasaje a la próxima instancia del Regional y cerrará la fase de grupos como local frente a Comercio de Campo Gallo.

Info y foto: El Deportivo