Central Argentino se impuso sobre La Ensenada en La Banda

El Albo venció al equipo de Quimilí por 3-1 en el marco de la quinta fecha del Torneo Regional.

Hoy 22:36

Central Argentino logró un triunfo sólido por 3-1 ante La Ensenada de Quimilí, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona 14 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro comenzó con intensidad. A los 18 minutos, el Albo tuvo un penal, pero Juan Cruz Tapia le contuvo el remate a Facundo Ledesma y mantuvo el cero. Sin embargo, a los 24 minutos, Rodrigo Ledesma abrió el marcador para el local. La respuesta de la visita llegó rápido: a los 29 minutos, Benjamín González estampó el empate transitorio para La Ensenada.

Apenas iniciado el complemento, al 1’ del segundo tiempo, nuevamente Rodrigo Ledesma apareció para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al Albo. Con el envión anímico, Alejandro Díaz, a los 13 minutos, sentenció el partido con el 3-1 definitivo para Central Argentino.

Con este triunfo, el Albo llegó a 13 puntos, y ya clasificado en la última fecha visitará a Atlético Icaño. En paralelo, Agua y Energía recibirá a La Ensenada en un duelo clave para definir al segundo clasificado de la zona.

