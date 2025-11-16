Ingresar
Comercio de Campo Gallo y Salamanca de Monte Quemado repartieron puntos

Empataron 1-1 por la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 22:12

Comercio de Campo Gallo y Salamanca de Monte Quemado empataron esta tarde en uno de los duelos correspondientes a la quinta fecha de la Zona 10 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

Con la igualdad, el equipo de Campo Gallo quedó como escolta con 8 puntos del ya clasificado Defensores de Monte  Quemado, mientras que Salamanca suma 5 y deberá golear en la última fecha y que Comercio pierda para soñar con la clasificación.

En la sexta y última fecha Comercio de Campo Gallo visitará a Defensores de Monte Quemado, mientras que Atlético Salamanca visitará a Talleres de Quimilí. 

