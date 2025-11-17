Jenna Ortega hizo una interesante reflexión sobre la fama

"La glorificación de alguien que nunca conocerás en un grado más profundo es fascinante para mí", expresó la actriz.

Hoy 08:23

A sus 23 años, Jenna Ortega ha atravesado una experiencia común entre muchos jóvenes: alcanzar la fama a una edad temprana. Tras protagonizar el éxito de Netflix, ‘Merlina’, la actriz se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica. Aunque maneja la exposición pública con tranquilidad, asegura que se mantiene atenta a sus efectos, ya que, según afirma, “el mundo de las celebridades es muy extraño”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista reciente con Vogue México, donde fue portada, Ortega compartió una reflexión sobre el fenómeno de la fama: “No creo que nadie deba estar en un pedestal. Creo que el mundo de las celebridades es muy extraño. La glorificación de alguien a quien nunca conocerás en un nivel profundo es algo que me resulta fascinante”.

Jenna Ortega, sobre las redes sociales

La actriz considera que la relación entre el público y las celebridades no debe volverse desproporcionada, recordando que todas las personas enfrentan situaciones similares. “Al final, somos personas con las mismas inseguridades y problemas que cualquiera”, señaló, marcando distancia con la idea de que las figuras públicas deben ser vistas como inaccesibles.

Jenna Ortega

Ortega también se refirió al impacto de las redes sociales y al rol que cumplen en la sociedad actual: “Las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos con los demás. Todo es inmediato, todo se comenta, y eso puede ser muy tóxico”.

Finalmente, destacó la importancia de mantener una identidad propia más allá de la opinión pública: “Lo más importante es recordar quién eres y no dejar que la opinión pública te defina. Si mi voz puede ayudar a que alguien se sienta menos solo o más comprendido, entonces vale la pena”. Además de su papel en Merlina, la actriz ha participado en producciones como You y en la saga de terror Scream.