Arrancó el rodaje de Supergirl: Woman of Tomorrow y James Gunn revela el debut de Milly Alcock

James Gunn compartió la primera imagen de Milly Alcock como Kara Zor-El en Supergirl: Woman of Tomorrow, una película que ya inició su rodaje y que será la segunda pieza clave del renovado universo cinematográfico de DC.

Hoy 08:40

James Gunn sorprendió a los fanáticos del universo DC al compartir el primer vistazo de Milly Alcock caracterizada como la Chica de Acero en el set de Supergirl: Woman of Tomorrow. La película acaba de comenzar su rodaje y se perfila como el segundo capítulo del nuevo universo cinematográfico que impulsa el director, tras el estreno de Superman.

Dirigida por Craig Gillespie (Cruella) y escrita por Ana Nogueira (The Vampire Diaries), la producción adapta la aclamada serie de cómics de Tom King y Bilquis Evely publicada en 2022. Según adelantaron sus responsables, esta versión de Supergirl mostrará una faceta completamente diferente a la que suele verse en pantalla.

La trama sigue a Kara Zor-El mientras se aleja de la Tierra y emprende un viaje por el espacio acompañada de Krypto, el Superperro. Cansada de vivir bajo la sombra de su primo Superman, la heroína busca un nuevo propósito, pero su rumbo cambia al conocer a Ruthye, una joven alienígena decidida a vengar la muerte de su padre. Kara termina uniéndose a su causa, dando forma a una aventura con tintes épicos y emocionales.

Milly Alcock

Junto a la imagen difundida, Gunn escribió: “Estoy emocionado de ver las cámaras rodando en Warner Bros. Studios Leavesden. Craig Gillespie aporta una sensibilidad increíble a esta historia, y Milly Alcock es, en cada detalle, la Supergirl que imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira”.

Con el rodaje ya en marcha y las expectativas en alza, Supergirl: Woman of Tomorrow promete convertirse en una de las películas más esperadas del renovado DC Studios.