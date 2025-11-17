Tragedia en Córdoba: un joven murió y tres resultaron heridos tras un violento vuelco

El siniestro ocurrió en el oeste provincial. El conductor, de 20 años, murió en el acto. Sus tres acompañantes fueron trasladados al hospital con distintas lesiones.

Hoy 10:36

Un joven de 20 años falleció este domingo por la mañana tras perder el control de su auto y volcar en el Paraje Los Montenegro, cerca de San Vicente, en el oeste de Córdoba. Otras tres personas, que viajaban junto a la víctima, resultaron heridas.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 sobre la ruta S-212, en cercanías a la mencionada localidad del departamento San Alberto.

Efectivos policiales y un servicio de emergencias trabajó en el lugar del siniestro, donde constataron el deceso del conductor del Peugeot 307.

Al parecer, el joven habría perdido el control del rodado y el automóvil dio varios tumbos, provocando el fatal desenlace.

Sus tres acompañantes, dos jóvenes de 18 y otro de 20, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Villa Dolores.