Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 NOV 2025 | 23º
X
Regionales

Tragedia en Córdoba: un joven murió y tres resultaron heridos tras un violento vuelco

El siniestro ocurrió en el oeste provincial. El conductor, de 20 años, murió en el acto. Sus tres acompañantes fueron trasladados al hospital con distintas lesiones.

Hoy 10:36

Un joven de 20 años falleció este domingo por la mañana tras perder el control de su auto y volcar en el Paraje Los Montenegro, cerca de San Vicente, en el oeste de Córdoba. Otras tres personas, que viajaban junto a la víctima, resultaron heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 sobre la ruta S-212, en cercanías a la mencionada localidad del departamento San Alberto.

Efectivos policiales y un servicio de emergencias trabajó en el lugar del siniestro, donde constataron el deceso del conductor del Peugeot 307.

Al parecer, el joven habría perdido el control del rodado y el automóvil dio varios tumbos, provocando el fatal desenlace.

Sus tres acompañantes, dos jóvenes de 18 y otro de 20, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Villa Dolores.

TEMAS Cordoba Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos redujeron a “Tucumanito” después de un robo en el barrio España y recuperaron los elementos sustraídos
  2. 2. El kayak: un deporte que crece todos los días en Santiago
  3. 3. Dos menores protagonizaron un violento vuelco y uno de ellos quedó gravemente herido
  4. 4. Martín Menem defendió la reforma laboral y aseguró que beneficiará a los trabajadores
  5. 5. Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT