Por qué River podría beneficiarse si Boca se consagra campeón del Torneo Clausura

El Millonario todavía depende de sí mismo para meterse de manera directa a la Copa Libertadores, pero su crisis futbolística obliga a contemplar otros caminos.

Hoy 17:21

El cierre del año dejó a River en una situación insólita. Tras finalizar cuarto en la tabla anual y ubicarse, por ahora, en zona de Copa Sudamericana, el equipo de Marcelo Gallardo ve cada vez más complicado su ingreso a la Copa Libertadores 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presente futbolístico, sumado a la falta de resultados, abrió un escenario inesperado: si el Millonario no sale campeón del Torneo Clausura, podría terminar beneficiado por un eventual título de Boca.

La única vía directa que tiene River para meterse en la fase de grupos del torneo continental es coronándose en el Clausura. Depende de sí mismo, pero su crisis actual obliga a contemplar alternativas. Si no se consagra, deberá mirar de reojo otros resultados.

Por qué a River le convendría un título de Boca

En el juego de combinaciones, cobran fuerza tres equipos que lo superan en la tabla anual: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. Si cualquiera de estos se queda con el Clausura, se liberaría un cupo que arrastraría a River hacia las rondas preliminares, es decir, el repechaje, y no a la fase de grupos de la Libertadores.

Ese escenario, por insólito que parezca, incluye la chance de que el Millonario termine necesitando un empujón de su máximo rival. Un título del Xeneize, en este contexto, podría favorecerlo y asegurarle un lugar en las instancias clasificatorias del certamen continental.

La opción más remota: el efecto Lanús

Existe una alternativa menos probable: que Lanús conquiste tanto la Copa Sudamericana como el Clausura. En ese caso, también se moverían los cupos y River podría verse beneficiado en la repartición. Sin embargo, es un escenario más lejano.

Lo cierto es que el presente de River derivó en un caso casi inaudito: la posibilidad de que un festejo de Boca termine siendo útil para sus aspiraciones internacionales. Una combinación de resultados tan impensada como acorde a un año lleno de golpes deportivos y complicaciones.