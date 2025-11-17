Realizaron una caminata para concientizar sobre la diabetes en los jubilados

La Municipalidad participó de la actividad en conmemoración por el Día de la Diabetes.

Hoy 18:55

La Subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital acompañó una caminata saludable en conmemoración por el Día Mundial de la Diabetes, organizada por la asociación civil Centro de Ayuda al Jubilado con Diabetes.

Con la participación de adultos mayores, la actividad comenzó en el Parque del Encuentro y recorrió el Parque Mama Antula. Además hubo controles de salud, charlas informativas y clases de gimnasia adaptadas.

También participaron de la iniciativa el área de Deportes y Recreación, el CAPS 8 de abril y personal del IOSEP.

La caminata buscó concientizar sobre la prevención y el control de la diabetes, promoviendo el bienestar físico, mental y social de las personas en riesgo de padecerla o que viven con ella.