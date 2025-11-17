Realizaron tareas de mantenimiento y reemplazo de juegos en el Parque de los Niños

Siguiendo con el plan de mantenimiento de los espacios verdes, la Municipalidad de la Capital realiza trabajos de mejoras en el Parque de los Niños ubicado en el Parque Aguirre.

Hoy 18:59

La tareas incluyen el reemplazo de los juegos infantiles deteriorados por unos nuevos de máxima calidad, la renovación de pintura de la infraestructura y el equipamiento urbano, como la fuente de agua y el pórtico de acceso.

También se repararon los bebederos y se reacondicionaron las columnas de alumbrado público, cestos de residuos y bancos.

De esta manera, el municipio busca optimizar uno de los espacios públicos más elegidos por los vecinos santiagueños para pasar momentos de esparcimiento y recreación en familia.