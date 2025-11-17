Alemania y Países Bajos, al Mundial 2026 con triunfos aplastantes

Los germanos vapulearon a Eslovaquia, con el que llegaban empatados, por 6-0 y sellaron boleto; la Naranja también concretó el pase con un 4-0 sobre Lituania.

Hoy 20:48

Las Eliminatorias UEFA entraron en su tramo final y dejaron dos nuevos clasificados al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Este lunes, Alemania y Países Bajos aseguraron su boleto con exhibiciones contundentes en sus respectivos grupos.

En Leipzig, el equipo de Julian Nagelsmann necesitaba vencer para no depender de otros resultados, luego de que Eslovaquia llegara igualada en puntos a la última fecha del Grupo A. Pero la definición fue categórica: Alemania goleó 6-0, mostrando un nivel demoledor que ilusiona tras los fracasos en Qatar 2022 y Rusia 2018, donde quedó eliminada en fase de grupos.

El local resolvió el partido desde el primer tiempo con los goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry y un doblete de Leroy Sané. En el complemento, ampliaron la cuenta Bote Baku y Assan Ouédraogo, sellando una de las actuaciones más sólidas del ciclo Nagelsmann.

Eslovaquia, sorprendida por el vendaval alemán, deberá buscar su clasificación a través del repechaje.

La Naranja también goleó y se adueñó del Grupo G

En Amsterdam, Países Bajos cumplió con autoridad y derrotó 4-0 a Lituania, resultado que le permitió quedarse con el Grupo G y asegurar su presencia en el Mundial.

Los neerlandeses construyeron la victoria con los tantos de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen, cerrando una campaña sólida que los dejó tres puntos por encima de Polonia.

El combinado polaco, que venció 3-2 a Malta en un partido vibrante, deberá conformarse con disputar el repechaje.

Con estas clasificaciones, Europa sigue completando el mapa rumbo a 2026, mientras Alemania y Países Bajos celebran un regreso mundialista marcado por grandes actuaciones en la última fecha.