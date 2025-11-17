Sabrina Rojas lanzó un fuerte reclamo económico contra Luciano Castro en plena transmisión

La conductora expuso al aire su malestar por las prioridades económicas de su exmarido y reveló que desde diciembre espera que Castro compre un aire acondicionado para su hijo, mientras él avanza con la construcción de una nueva casa en la costa.

Hoy 21:30

Sabrina Rojas sorprendió a la audiencia de Pasó en América al realizar un descargo público dirigido a su exmarido, el actor Luciano Castro. Durante la emisión en vivo, la conductora cuestionó que Castro destinara recursos a la compra de un terreno en Mar de Cobo —donde planea construir una casa junto a su actual pareja, Griselda Siciliani— mientras, según afirmó, desestimaba desde diciembre la compra de un aire acondicionado para el hijo que ambos comparten.

El comentario surgió luego de que Agusto Tartúfoli mencionara al aire la reciente adquisición de la propiedad de playa. Fue entonces cuando Rojas expresó su malestar sin rodeos: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”, lanzó, evidenciando la tensión por cuestiones económicas y decisiones de convivencia familiar posteriores a la separación.

Rojas explicó que viene solicitándole el artefacto desde fines del año pasado, pero que Castro consideró que se trataba de “un lujo” y aseguró no contar con el dinero necesario. “Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, remarcó, apuntando a la contradicción entre los argumentos del actor y su reciente inversión inmobiliaria.

La compra del terreno en Mar de Cobo —una localidad costera de la provincia de Buenos Aires— se convirtió así en el epicentro de la polémica. Según trascendió en el programa, Castro proyecta construir allí una casa para compartir con Siciliani. Para Rojas, ese plan expone una diferencia de prioridades, especialmente en relación con las necesidades de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Durante la transmisión, la conductora también mencionó las dificultades que atraviesa en la división de bienes y la negociación económica tras la separación. “Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división siempre dice que está quebrado”, afirmó, aludiendo a la postura del actor.

El clima en el estudio se tensó de inmediato. Tartúfoli, en un intento por distender, sugirió con ironía conseguir un canje para el aire acondicionado, mientras el resto del equipo se mostró sorprendido por la contundencia del reclamo. Rojas sostuvo que necesitaba “decirlo públicamente”, justificando su decisión de hacer visible una situación que, según señaló, ya no podía seguir callando.

El descargo generó impacto tanto en el equipo del programa como en el entorno familiar, al dejar al descubierto un conflicto económico que se arrastra desde la separación.