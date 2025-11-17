Cinco jóvenes fueron detenidos tras un brutal ataque con arma blanca que dejó a un herido grave en Fernández

Un joven fue apuñalado en el tórax durante la madrugada del domingo y trasladado de urgencia al Hospital Regional. Tras una rápida investigación, se realizaron allanamientos y cinco personas quedaron aprehendidas.

Hoy 21:50

Un grave episodio se registró durante la madrugada del domingo en la ciudad de Fernández, cuando un joven resultó lesionado tras ser atacado con un elemento punzante por un grupo de individuos que se dieron a la fuga inmediatamente después.

La víctima fue asistida y trasladada al hospital zonal, donde los médicos constataron una herida punzocortante en la zona del tórax. Debido a la gravedad, fue derivado de urgencia al Hospital Regional.

Ante la situación, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 35 y de la Brigada del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 8 desplegó una rápida investigación que derivó, horas más tarde, en allanamientos simultáneos en distintos barrios de Fernández.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron la detención de cuatro hombres y una mujer, además del secuestro de elementos relacionados con la agresión. Todos los aprehendidos fueron trasladados a la base de la Comisaría Comunitaria Nº 35, quedando a disposición de la justicia para la continuidad de la causa por intento de homicidio.